Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, gazeteci ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Olcay Özal (81) vefat etti.

Balıkesir basınına yıllarca emek vermiş, çektiği fotoğraflarla yerel gazeteleri renklendiren ve Balıkesir’in tanıtımında emeği olan Olcay Özal, 81 yaşında hayatını kaybetti. Balıkesir basını yanı sıra amatör spor camiasına da hizmetleriyle iz bırakan Olcay Özal’ın cenazesi bugün (27 Aralık) ikindi namazına müteakip tarihi Zağnos Paşa Camii’nde kılınacak namazının ardından Başçeşme Mezarlığındaki aile kabristanlığa defnedilecek.