Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.45’te Kalyon Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar ise son basamakta yer alıyor.

9. randevuda

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig’de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 6 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 18 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçtan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı. İkinci yarıdaki karşılaşma ise Gaziantep FK’nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı oynanmandı ve Galatasaray hükmen galip sayıldı.

Son 8 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 6, bu sezon da 2 müsabaka olmak üzere toplam 8 mücadelede 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Bu sezon 8 resmi karşılaşmaya çıktı

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Süper Lig’de 2 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 berberlik elde etti.

14 golün 5’i Mauro Icardi’den

Sezona hızlı giren Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırırken, Icardi de 5 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ve Molde’ye 2’şer gol atarken, Olimpija Ljubljana’ya karşı da 1 gol kaydetti.

Ali Şansalan yönetecek

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak.