Dünyanın yaşayan en eski şehirlerinden olan Gaziantep, köklü tarihi, antik kentleri,müzeleri ve harika lezzetleri ile yıl içerisinde bir çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Doğal güzellikleri ve tarihi yapıların yanı sıra Gastronomi Turizminde de oldukça gelişmiş bir şehirdir.

Anadoluyu Mısır ve Mezopotamya’ya bağlayan yolların kavşağında bulunan Gaziantep, Antik kentler,kaleler ve höyükler diyarıdır. Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan kent, bu yönü ile sürekli canlı ticaret hayatına sahip olmuş ve üretimden gelen gücü ile modern sanayi altyapısına kavuşmuştur.Gelişmişliğin beraberinde sahip olduğu uygarlık mirasları ile göz kamaştıran kentin taşınmaz kültür varlıkları saymakla bitmez.Eğer Gaziantep’e gidecek olursanız kesinlikle görmeniz gereken oldukça fazla yer var.

Gaziantep Gezilmesi Gereken Yerler Listesi

Sıcak kanlı insanlarıyla, kültürüyle, tarihi ve yemek zenginliği ile sizleri karşılayacak olan kent içerisinde gezilmesi ve görülmesi gereken bir çok yer vardır. Bölgenin kültürünü ve tarihini deneyimleyeceğiniz bir çok yere sahip olan Gaziantep’te bunların yanı sıra ev yapımı bakırlar,organik pazar ürünleri ve nehirlerde yüzebilirsiniz.Gaziantep’i birlikte keşfedelim.

Bakırcılar Çarşısı

Şehir merkezinde Eski Saray Caddesinde bulunan Bakırlar Çarşısı, yüzlerce yıllık bir tarihe sahip ve içerisinde bakır işçiliğinin nadide örneklerini barındıran çarşında çok güzel işler yer almaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan Bakırcılık burada azda olsa bir çok kişi bu meslekle uğraşmaktadır. Çarşıda sabah erkenden kalkıp işine hazırlanan bakır ustaların harika eserleri sizleri büyüleyecektir.

İpek Yolu üzerinde yer alan Gaziantep uzun yıllar boyunca Osmanlı döneminde de ticaret merkezi olmuştur. Çok eski yıllardan beri bakırcılığa önem veren çarşı 19.yüzyıla kadar bakır işçiliğini geleneksel olarak devam etmişlerdir.Ancak günümüzde ise özgün ve yeni işçilikler görmemiz mümkündür.

Çarşının dar sokaklarında gezerken hem bakır ustalarını iş sırasında görebilir hem de çıkardıkları harika ürünleri inceleyebilirsiniz. Misafirperver esnafları ile çıkardıkları tık tık sesler eşliğinde burayı gezerken unutulan işçilikleri burada görmeniz mümkündür.

Tarihi Antep Evleri

Kendine has mimarisi ve tarihi ile şehrin gezilmesi gereken yerlerin listesinde yer alan Tarihi Antep Evleri, Bey Mahallesi’nde yer almaktadır. Kalkerli taşlar yapılan evlerin içerisinde avlu, mahzen, gelin odası, çeşme ve ocaklık bölümleri bulunmaktadır. Uzun yıllar ayakta duran evler ayrıca turizm içinde kullanılmaya başlamıştır. Butik otel olarak ziyaretçilerine hizmet veren evlerden biri Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi olarak da kullanılmaktadır. Antep’in tarihini yansıtan bu evleri mutlaka görmeniz gerekir.

Hasan Süzer Etnografya Müzesi

Yukarıda da bahsettiğim gibi Tarihi Antep Evlerinden birini kullanarak ,çok eski zamanlarda kullanılan geleneksel eşyaların ve yaşayış şekillerinin sergilendiği müze,1985 yılında Hasan Süzer tarafından restore edilip müze haline getirilmiştir. Pazartesi günleri hariç her gün hizmet veren müze Bey Mahallesi, Hanifoğlu Sokak’ta yer almaktadır.İçerisinde yöre insanın eskiden kullandığı bir çok araç ve gereçleri görebilirsiniz.

Gaziantep Kalesi

Ülkemizde günümüze kadar ulaşan kaleler arasında en güzeli olarak bilinen Gaziantep Kalesi, 25 metre yükseklikte Antep’in her tarafından görülebilen bir tepede yer almaktadır. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kale hakkında çok fazla efsane vardır.Yaklaşık 6000 yıl önce inşa edildiği düşünülen kale Katolik döneme kadar uzandığı söylenmektedir. Kale M.S 3.yüzyılda ise Theban adında küçük bir kent içerisinde olduğu düşünülmektedir.

Kale mimari özellikleri ile de oldukça ilgi çekmektedir.12 adet kulesi bulunan kalede 36 burcu bulunmaktadır. Zaman içerisinde bir çok kez restore edilen kale en son olarak Osmanlı döneminde restore edilip günümüze kadar ulaşmıştır. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden olan bu tarihi yapıda bir çok antik esere rastlayacaksınız.

Zeugma Antik Kenti

Gaziantep’in Nizip İlçesi’nin 10 kilometre doğusundaki Birecik Baraj Gölünün yakınlarında bulunan Belkıs Köyü sınırlarında yedi tepe üzerine inşa edilmiş bir antik kenttir.

Tarihi Makedonya İmparatorluğuna kadar uzanan antik kent içerisinde Zeugma’dan bahseden bir çok antik yazıt bulunmaktadır.Büyük İskender döneminde generallerinden olan Selevkos Nikator M.Ö 300 yılında Büyük İskender ile buraya geldiklerinde Fırat Nehrinin de yakınlarında bulunduğu için Fırat ile kendi ismini birleştirerek bir kent kurmuştur.40 yıl hükmünü sürdüren kent Romalılar tarafından ele geçirilince ismi Zeugma olarak değiştirilmiştir.

Kent bulunduğu konum itibariyle her dönemde ticaret merkezi olmuştur. Zeugma antik kentin içerisinde Roma döneminden kalma dünyaca ünlü mozaikler bulunmaktaydı.Bu eserlerin çoğu 2011 yılından beri Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmektedir.Hala bir kaç yapısı ayakta duran bu antik kent kesinlikle görülmesi gereken bir yapıdır.

Rumkale

Tarihinin antik dönemlere kadar uzandığı bilinen Rumkale,Yavuzeli İlçesi’ne bağlı Kasaba Köyü yakınlarında yer almaktadır.Harika manzarası ile güzelliği ortasında inşa edilmiş olan bir antik kenttir.Kentin en dikkat çekici özelliği ise doğa ile uyumlu bir şekilde bir tepenin içerisine inşa edilmiş olmasıdır. Küçük bir ada kent görünümünde olan Rumkale’nin tarihi Hristiyanlığın ilk yıllarına kadar uzanmaktadır.Şehir merkezi ile arasında yaklaşık 1 saat süren bir yolculuk olsa da kesinlikle gezilmesi gereken duraklardan biridir.

Zeugma Mozaik Müzesi

Zeugma’dan çıkarılan bulguların sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biridir. İl özel idaresi tarafından yaptırılan müze,Zeugma ören yerini dört mevsim gezme imkanı sağlarken Fırat Nehrinin kıyısında antik kentin ihtişamına eşlik etmektedir. Dünyanın en çok ilgi gören müzeleri arasında yer alan yer bir çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Müze yapısal olarak içerisinde yer alan eserler dünyanın en önemli eserleri arasında yer almaktadır.Müze koleksiyonu içerisinde sütunlar,lahitler,Bronz Mars heykeli,2000 metrekarelik mozaikler yer almaktadır.

Müzenin en ünlü eseri ve Gaziantep’in de simgesi olan Çingene Kızı mozaiği burada yer almaktadır. Bu mozaik 1998 yılları arasında Belkıs Köyü kazıntıları arasında bir villanın alt tabanı parçası olarak bulunmuştur.Mozaik içerisinde yer alan kız Tanrıların annesi olarak bilinen Gaia olduğu düşünülmektedir.Tarihi dönemlere ait bir çok bilgi edinebileceğiniz bu müzeyi mutlaka ziyaret etmeden ayrılmayın.

Zincirli Bedesten

Gaziantep içerisinde 5 bedestenden biri olan Zincirli Bedesten, Hüseyin Paşa tarafından 18. yüzyılda yapılmıştır. Halk arasında Kara Basamaklı Bedesten olarak da bilinen Zincirli Bedesten, Kunduracılar Çarşısı içerisinde iki katlı bir yapıda yer almaktadır.Bedesten içerisinde 80 adet dükkan bulunmaktadır. Bu dükkanlarda daha çok turistik ve baharatçı olarak hizmet vermektedir. Bedestene 5 farklı giriş kapısında girebilirsiniz.Ayrıca içerisinde bulunan otantik ürünlerden sevdiklerini çok güzel hediyeler alabilirsiniz.

Yesemek Açık Hava Müzesi

Yesemek Açık Hava Müzesi, M.Ö 2000 yıllarına kadar uzanan tarihi ile en büyük heykel ve taş ocağı atölyesi olarak bilinmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesine giren müze içerisinde taşlardan oyulmuş bir çok eser bulunmaktadır. Felix Von Luschan ve Prof. Bahadır Alkım tarafından Yesemek’te gerçekleştirilen kazılarda 300’e yakın heykel çıkarılmıştır. Bir çok eser bulunduran bölgeye Gaziantep Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeler ile birlikte bölge Açık Hava Müzesi haline getirilmiştir.Günümüzde bir çok taştan oyulmuş olan sfenskler,kanatlı aslanlar, kapı aslanları ve oturan aslanlar sergilenmektedir. Heykellerde bir çok medeniyetin izleri bulunmaktadır. Hitit Medeniyetinden Asuslulara kadar olan bir çok heykeller yer almaktadır. Haftanın her günü hizmet veren müze giriş ücretleri ücretsizdir.Sabah saat 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Gorgo Medusa Cam Eserler Müzesi

Müze,Gaziantep Kalesi yakınlarında yer alan Antep Evi’nin restore edilmesiyle kurulmuştur. Ülkemizin ilk olarak özel cam eserlerin sergilendiği müzedir. Türkiye’nin dört bir yanından toplanmış 6000’den fazla cam eser sergilenmektedir. Ayrıca cam eserlerin yanı sıra Roma ve Osmanlı dönemine ait sikkeler, takılar da burada sergilenmektedir. Müze kültür yolu üzerinden yer alması ile birlikte yıl içerisinde bir çok ziyaretçiye kapılarını açmaktadır. Haftanın her günü sabah 08:00’den akşam 17:00’e kadar ziyaret edebilirsiniz.Ayrıca müzeden giriş ücreti alınmamaktadır.

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi

Tarihi Antep Evlerinden Bey Mahalleisinde yer alan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi,Belediye tarafından bina kamulaştırılınca 2011 yılında restore edilip 2013 yılında Oyuncak Müzesi olarak hizmete girmiştir.

Üç katlı olan binada geçmişten günümüze kadar ulaşan bir çok eski ve yeni oyuncaklar sergilenmektedir. Masalsı bir şekilde dekore edilen evde herkes çocukluğuna dair bir parça bulabilmektedir. 9 farklı teması olan müzede ilk katında Sinema odası,mutfak bölümleri ve Türk Oyuncakları bölümü yer almaktadır.Buralarda Türklerin yaptığı eski oyuncaklar ve mutfak oyuncakları sergilenmektedir. Sinema Odasında ise bir çok animasyon çizgi film oynatılmaktadır.İkinci katında ise Altın Oda ve Ahşap Oda yer almaktadır.Bu bölümlerde ise ilk üretilen oyuncaklara kadar tarihin en eski oyuncakları bulunmaktadır. Çatı katında bulunan bölüm ise dünyadan toplanan ve ülkelerin bayrakları ile giydirilen bir çok oyuncak bebek yer almaktadır. İstanbul Oyuncak Müzesinden esinlenip yapılan müze Gaziantep için oldukça fazla ziyaret edilen turizm merkezlerinden biri olmuştur.

Gaziantep Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Gaziantep, Kahramanmaraş,Yavuzeli ve Kilis ilçeleri ile çevrilidir. Gaziantep’e ulaşım olarak en çok havayolu tercih edilmektedir. İstanbul,Ankara ve İzmir üzerinden seferlenen uçuşlar ile Gaziantep Oğuzeli Havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca havalimanı şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.Otobüs ve ya özel aracınız ile ulaşım sağlayacaksanız 12 saat süren uzun bir yolculuktan sonra buraya varabilirsiniz.Bir diğer ulaşım alternatifi olarak demir yolunu tercih edebilirsiniz.Tren üzerinden İstanbul,Ankara ve Adana güzergahlarından hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gaziantep Konaklama

Şehir merkezi üzerinden bulunan bir çok konaklama tesisi sayesinde her bütçeye uygun dilediğiniz otelde konaklayabilirsiniz.Şehrin tarihi dokusunun hala korunduğu yerleri ve eşsiz doğal güzelliklerini gezip kültür ve tarih kokulu bir tatil geçirebilirsiniz.Tatiliniz boyunca konaklayabileceğiniz otelleri sizler için listeledik.En iyi puan ve yorum olan otellerden dilediğinizde konaklayıp eğlenceli bir tatil geçirebilirsiniz.