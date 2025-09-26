Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu sokak numara 47 adresindeki apartmanın zemin katında ikamet eden M.S. iddiaya göre kendi logarlarının komşuları tarafından bilinçli olarak tıkatıldığını iddia ederek komşularını bezdirmeye başladı. Apartmanın 3. katında ikamet eden Ali Şen ile M.S. isimli şahıs arasında 3 yıldır süren hukuk mücadelesi, ilginç olayların yaşanmasına neden oldu. Komşusu ile arasında devam eden mahkemeler nedeniyle yaşanabilecek olaylara karşı evinin girişine ve apartmanın üst katına kamera koyan Ali Şen, güvenlik kamera görüntülerini izleyince şok oldu.

Alt komşusu M.S.’nin geceleri park halinde araçlarına zarar verdiğini gören Şen, kapısına ise M.S.’nin kızartılmış yağ attığını görünce şaşkına döndü.

Karakola giderek şahıs hakkında defalarca şikayetçi olduklarını söyleyen Şen, “Elimizde güvenlik kamera görüntüleri olmasına rağmen bir türlü sonuç alamıyoruz” dedi.

“YETKİLİ MAKAMLARDAN YARDIM İSTİYORUZ”

Bu konuda yetkililerden çözüm beklediklerini belirten Ali Şen, “Alt kattaki komşumuzla hukuk mücadelesi veriyoruz ve hukuk mücadelesi verdiğimiz sırada bizi rahatsız etmeye devam ediyor. Malımıza, canımıza zarar veriyor. Yetkili makamlardan yardım istiyoruz. Çocuklarımı binaya sokmuyor, küçük kızıma tacizde bulundu. Bununla ilgili şikayetim oldu ve bu dosyalar bir şekilde kapatılıyor. Kimse üstüne düşmüyor. Büyük kızımı apartmanın içine sokmuyor, gece kapının ağzında duruyor. Bununla ilgili de başvurularımız var ve onun içinde kavga edildi. Damat adayımız tarafından dövüldü, devam ediyor hala” dedi.

“KOMPLE APARTMAN OLARAK BU KİŞİDEN ŞİKAYETÇİYİZ”

Eşi Nevin Şen ise, “Şimdi bizim alt kattaki komşuyla problemlerimiz var. Bu komşumuz gece gündüz bizleri rahatsız ediyor. Gece 3’te, sabah 5’te olup olmayacak saatlerde duvarlara vuruyor, aynı zamanda bütün apartmanda duyuyor bunu. Bu konuyla alakalı da aynı zamanda polis karakoluna gidip ifadelerimizde mevcuttur. Annem zaten rahatsız kadın. Distoni rahatsızlığı var, kısıtlı zaten hareketleri var. Bizim güya onu rahatsız ettiğimizi söylüyor ama annem tek başına yürüyebilen bir insan değil. Bizim kapımızın önüne pislik bırakıyor, çöp atıyor, arabalarımızı çiziyor. Onun görüntüleri de mevcut aynı zamanda. Komple apartman olarak bu kişiden şikayetçiyiz. Sonuç itibariyle komple apartman olarak burada yaşamalarını istemiyoruz. Çünkü bugün bana yapan yarın başkasına da yapar. Ben aynı zamanda Milli Eğitim’e de gittim, Kaymakamlığa da gittim. Cimer’e ulaştık ama oradan herhangi bir şey maalesef geri dönüş sağlanamadı. 3 sene oldu neredeyse. Yani 3 senedir eziyet çekiyoruz her gün. Tak tak tak sesler, kadın zaten uyuyamıyor rahatsız. Bir de onun odasının altında. Geceli gündüzlü yani, hiç dur durağı yok bu kişinin. Bir de eğitmen kendisi. Milli Eğitim’e o yüzden gittim. Yani özellikle dedim ki illa bir şey olduktan sonra mı yapmak zorunda kalacaksınız yani. Bunu bugün bize yapan yarın öbür gün orada da yapar. O yüzden apartman olarak komple onun buradan gitmesini istiyoruz. Mahalle olarak bile hatta yani, mahalle de komşular görmüş yumurta atarken. Çarşaflarımızı çekerken arka taraftaki komşular görmüş, söylediler bize. Bu dış kısmında camlar atılıyor ve ondan sonra polisleri çağırıyor bizim attığımızı söylüyor. Onu da görenler var, kendisinin yaptığına dair yani. Bu kişiyle aynı apartmanda oturmak istemiyoruz yani özellikle” dedi.

Apartman sakinlerinden Tuba İrtegün ise, “Benimde arabama zarar verdi, kamera kayıtlarında da var. Artı olarak evin kapısına yağ dökmesi, yumurta kırması gibi olaylar oldu. Gece özellikle geç saatlerde 11-12’den sonra alttan yüksek sesle vurmaları var. Onun haricinde her şey kayıtlarda var zaten. Çok iletişime geçilmiyor çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum bu konuda, iletişim yok. Hep tahrik edici cevaplar, küfürler ya da saldırılsın diye bir şeyler yapıyor. Genelde iletişime geçmeye çalıştığımızda da düzgün bir şekilde, tahrik edici. Kameralar var, kameralar oynuyor genelde zaten gelin vurun dövün hani kamera var falan. Kameralara güvenerek bir artistlik yapıyor” dedi.

Apartman sakinlerinden Ahmet Örnek, “Komşumuz üstteki komşuları rahatsızlık veriyor devamlı. Arabaları çizmiş, ben çizdiğini görmedim de burada bu komşumun ve kayınpederinin arabasının üzerine su döktüğünü gördüm gece sahur zamanı. Sabaha yakın sahurda kalktığımda burada gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Meğer daha evvel kum dökmüş arabanın üzerine. Sonradan pişman mı olmuş her nedense gelmiş su döküp temizliyor, tam da temizleyememiş. Ben onu gördüm komşularıyla devamlı didiştiğine, takıştığına şahidim, gördüm yani. Görüyorum da. Ses geliyor, binaya vuruyor. Tavana mı vuruyor duvara mı vuruyor bilemiyorum ama gece bize ses bariz geliyor yani” diye konuştu.

M.S.’nin kendisi hakkındaki suçlamalara nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.