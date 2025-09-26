27 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da kongrenin ilk oturumunda çoğunluk aranacak. Çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci oturum aynı gün saat 12.00'de aynı yerde yapılacak. Tüzük gereği ikinci oturum da çoğunluk şartı aranmayacak ve yeni ilçe başkanı belli olacak.

Kongrede turuncu listenin adayı mevcut İlçe Başkanı Zemci Şahin ile beyaz listenin adayı Erkan Dönmez yarışacak. Her iki adayın da güçlü bir desteğe sahip olduğu belirtilirken, CHP İnegöl’de oldukça çekişmeli bir kongre süreci yaşanması bekleniyor.

Kongre sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı’nın yeni başkanı netleşmiş olacak.