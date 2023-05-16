Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde depremde hasar gören Nurdağı’nda hem gençlere hem de yaşlılara hitap edecek Nurdağı Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Yaklaşık 3 bin metrekare açık alan içerisinde 676 metrekare kapalı alana sahip Nurdağı Millet Kıraathanesi, gençlerin ve yaşlıların verimli vakit geçirmesi amacıyla tasarlandı. 25 gün gibi çok kısa bir sürede faaliyete geçen kıraathaneyle gerek gençlerin eğitiminin aksamaması gerekse de yaşlı bireylerin sosyalleşip, belli başlı eğitimler alması hedefleniyor.

Bu kapsamda gençlerin eğitimlerini sürdürülebilir kılmak için kütüphane bölümünün bulunduğu merkezde, internet erişiminin sunulduğu bir bilgisayar odası da yer alırken, kafeterya bölümüyle de dinlenip, sohbet etme imkanı veriliyor.

Öte yandan yaşlıların sosyalleşebileceği büyük bir oturma salonu bulunduğu kıraathane bünyesindeki 2 derslikte, enstrüman, Kur’an-ı Kerim ve hat sanatı üzerine eğitimler veriliyor.