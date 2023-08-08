Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir, YKS’de 5 bin kişi arasına giren Gazi şehirli öğrenciler için kahvaltı programı organize etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada üstün başarı gösten öğrencilere, bisiklet ve para ödülü hediye ettiklerini açıkladı.

Geleceğin İbni Haldunları, Cezerileri, Mimar Sinanları, Alaeddin Yavaşcalarının bu salonda olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, “Gaziantep’in bütün çevresinin, Gaziantep’in bütün çocuklarının her biriyle birlikte bu yolu yürüyeceğiz, birlikte koşacağız, birlikte başaracağız. Gaziantep için ‘durmak yok yola devam’ diyerek kentimizi en iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Modern dünyada artık bilgi ekonomisinin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Şahin, “Ben karşımda şehrimin, ülkemin en büyük hazinesini görüyorum. Beşeri sermaye, en büyük altın, mücehver, doğalgaz ve petrolden daha değerlidir. Siz değerli öğrencilerimiz en büyük alkışı hak ediyorsunuz. Siz bizim bilgi fidanlarımızsınız. Siz bir süreç içerisindesiniz, hedefinize ulaşmak için bu gibi başarıları dönem dönem yeniden elde etmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, henüz Gaziantep’te göreve yeni başladığını hatırlatarak, “Gaziantep’te birçok programa katıldım göreve geldiğim günden itibaren. Ama şu ana kadar katıldığım programlar arasında beni en çok mutlu eden program bu oldu. Belki de bugün burada geleceğin kaymakamları, valileriyle bir aradayız. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah hiçbirinizin emeğini boşa çıkarmasın. Sizin mutluluğunuz bizleri için çok önemli. Onun için bizim için esas önemli olan şey, sizin sağlıklı, mutlu huzurlu olmanız" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirecek öğrenciler için burada bulunduklarını aktararak, “Üniversite sınavında üstün başarı göstererek dereceye giren tüm öğrencilerimiiz yürekten kutluyorum. Başarı bir tesadüf değil, büyük bir gayret, büyük bir çalışma, disiplin bir hayatla beraber gelir” ifadesini kullandı.