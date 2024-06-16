Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, gün içerisinde tartıştığı kişilere gece dehşeti yaşattı.

Tartıştığı kişilerden birisini berberde tıraş olduğu sırada içeri girip, yanına aldığı tabanca ile ateş açtı.

Daha sonra tartıştığı dieğr kişilerin evine giderek evde bulunan 6 kişiye de rastgele ateş açtı.Silah seslerinin duyulmasının üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri çağrılırken olay yerinden kaçan Mustafa Hırdır, yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.