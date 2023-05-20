Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104’üncü yıl dönümünde Gazi şehirde kutlamalar kapsamında Gaziantep Lisesi’nin önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar fener alayı yürüdü.

Renkli görüntülere sahne olan fener alayında Türk bayrakları açılırken Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı marşlara fener alayına katılan vatandaşlar eşlik etti. Demokrasi Meydanı’na toplanan fener alayı, burada İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü tamamladı.

Fener alayına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, il protokolü, gençler ile Gazi şehirliler katıldı.