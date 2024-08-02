Gaziantep'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği sırada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu yaralandı. Olay, 10 Temmuz'da meydana geldi.

Yaralanan Kuzkun, acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.