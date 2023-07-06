Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, çocuklar için düzenlenen yaz okulları programı ile tatil dönemini etkinliklerle geçirecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te yetim çocuklar, yaz tatilinde kültürel ve sanatsal etkinliklere doyacak.

Eşini kaybetmiş bin 450 anne ve 3 bin 940 yetim çocuğa hizmet veren merkezde, anne değerler eğitimi, el becerileri kursları, okuma yazma eğitimi verilirken, çocuklar ve gençler için kamp, psikolojik destek, okuma grupları, gezi akademik destek ve drama eğitimleri veriliyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 5 hafta sürecek yaz okulu toplamda 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek.

Haftanın 4 günü sürecek eğitimler, 4 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Programda; değerler eğitimi, drama, toplumsal nezaket kuralları dersleri yer alırken, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Rumkale ve Panorama 25 Aralık Müzesi’ne gezilerin yanı sıra piknik ve doğa gezisini içeren etkinler de yapılacak. Öğrenciler program kapsamında bir gün boyunca yüzme kursuna da gidecek.