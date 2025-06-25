Özellikle hibrit ve fosil yakıtlı araçlara yönelik yapılan değişiklikler, vergi matrahları ve oranlarında önemli güncellemeleri içeriyor.

Yasa teklifine göre motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenen ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek. Ayrıca, azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen kamyonet tipi arazi araçları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na vergi uygulamalarında geniş yetkiler tanınıyor. Bu kapsamda, ÖTV oranlarını sıfıra indirme, mevcut oranları üç katına kadar artırma ve araç türlerine göre farklı vergi oranları belirleme hakkı Cumhurbaşkanı tarafından kullanılabilecek.

Kanun teklifinde yerli üretimi desteklemek amacıyla bazı araçlara vergi muafiyeti de getiriliyor. Milli savunma ve iç güvenlik alanlarında kullanılmak üzere yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobillerin yanı sıra belirli araçlar, kamu kurumlarına tahsis edilmek şartıyla ÖTV'den muaf tutulacak.

Ayrıca, teklif kapsamında yatırım teşvik sistemine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. İndirimli kurumlar vergisi uygulamalarında süreler ve oranlar yeniden düzenlenirken, yüksek teknoloji yatırımları ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik teşvikler artırıldı.

Kanun teklifinin yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından nihai karar verilecek.