Bu destekle birlikte ülkenin savaşta zarar gören enerji iletim hatları ve trafo merkezleri yenilenecek. Suriye’nin Türkiye ve Ürdün ile olan elektrik bağlantısı da yeniden devreye alınacak. Bu proje, Dünya Bankası’nın yaklaşık 40 yıl sonra Suriye’de başlattığı ilk girişim olma özelliği taşıyor.

Finansman, özellikle savaş nedeniyle büyük oranda işlevini yitirmiş elektrik altyapısının onarılmasını, enerji sektörünün güçlendirilmesini ve kapasite geliştirme çalışmalarını hedefliyor. İç savaş süresince ülkenin pek çok bölgesinde günlük elektrik erişimi yalnızca 2 ila 4 saatle sınırlı kaldı. Elektrik eksikliği, su temini, sağlık hizmetleri, gıda güvenliği ve barınma gibi temel hizmetleri doğrudan etkiledi.

Dünya Bankası Orta Doğu Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, elektrik altyapısına yönelik bu yatırımı “tereddütsüz öncelikli” olarak tanımladı. Carret, bu adımın mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracağını ve temel hizmetlerin yeniden sunulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

SEEP adı verilen proje kapsamında, iki kritik 400 kilovoltluk yüksek gerilim iletim hattı onarılacak. Aynı zamanda Türkiye ve Ürdün ile olan bağlantılar aktif hale getirilecek. Ayrıca, mültecilerin dönüş yaptığı bölgelere yakın yüksek gerilimli trafo merkezleri projeye dahil edildi. Bunun yanı sıra, gerekli teknik malzeme temini ve uzun vadeli yatırım planlarının hazırlanmasına da destek verilecek.

Suriye Maliye Bakanı Yisr Barnieh, bu projeyi ekonomik toparlanma ve hizmet altyapısının yeniden tesisi açısından önemli bir başlangıç olarak değerlendirdi. Dünya Bankası’nın desteğini kapsamlı bir iyileşme sürecinin temeli olarak gördüklerini dile getirdi.

Projeyi Suriye Kamu Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu (PETDE) yürütecek. Süreç boyunca çevresel, sosyal ve mali yönetim standartlarına uygunluk sağlanacak. Ayrıca bağımsız bir uluslararası denetim firması, tüm çalışmaları sahada denetleyecek. Bu adım, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde somut altyapı hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.