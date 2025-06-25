Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Yalçın’ı tekneyle karaya çıkardı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sırasında yaşananlara ilişkin detay verilmezken, Yalçın’ın bilincinin açık olduğu ve çevresiyle temas kurabildiği öğrenildi. Doktorların yaptığı kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. AK Parti teşkilatından bazı isimlerin hastaneye giderek Yalçın’ın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.