ABD’nin gerçekleştirdiği bu operasyonda yedi B-2 uçağı, yaklaşık 37 saatlik kesintisiz bir uçuşla hedefleri vurdu. Pentagon, bu operasyonun “Operation Midnight Hammer” adıyla kayıtlara geçtiğini ve şimdiye kadar yapılmış en uzun görevlerden biri olduğunu duyurdu.

Ancak tarihteki en uzun B-2 görev uçuşu 2001 yılında gerçekleştirildi. 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan’a düzenlenen ve toplam 44 saat süren bir operasyonda, emekli pilotlar Melvin Deaile ve Brian "Jethro" Neal görev aldı. Bu uçuş, halen rekor niteliğini koruyor. Uçuş esnasında yaşadıklarını anlatan pilotlar, uzun süreli görevlerde yaşanan zorluklara dikkat çekti. Uyku eksikliği, uyanık kalmak için alınan ilaçlar ve sınırlı gıda tüketimi, bu görevlerin ne denli zorlu geçtiğini ortaya koydu.

Pilotlar, görev öncesinde B-2 kokpitinin arka bölümüne kurulan küçük bir yatakta yalnızca birkaç saat uyuyabildiklerini aktardı. Bu tür görevlerde uykusuzluğa rağmen görev bilinci ve adrenalinle ayakta kaldıklarını ifade ettiler. Özellikle Afganistan’a batıdan uçtukları için güneşi sürekli karşılarında görmeleri, dinlenmeyi daha da zorlaştırdı.

B-2 uçurmanın farklı bir disiplin gerektirdiğini belirten pilotlar, bu uçakların diğer savaş uçaklarına kıyasla daha hassas ve dikkat isteyen bir kullanım sunduğunu dile getirdi. Görev süresince yedi ayrı tanker uçağından yakıt alındı ve yaklaşık 750.000 pound yakıt tüketildi. Pilotlar görev boyunca temel besin olarak beef jerky, meyve ve sandviçle yetindi.

Afganistan üzerindeki hedeflere toplam 16 adet 2.000 librelik uydu güdümlü bomba bırakıldı. Görevin sonunda Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü’ne iniş yapan ekip, görev uçağını başka pilotlara devretti ve Missouri’ye dönüşlerini başka bir askeri uçakla gerçekleştirdi.

Son İran operasyonunu değerlendiren Deaile, B-2 filosunun üçte birinin tek bir gecede göreve gönderilmesini büyük bir organizasyon başarısı olarak nitelendirdi. ABD Hava Kuvvetleri’nin bu operasyonla hem teknik hem de lojistik açıdan üst düzey bir koordinasyon gösterdiğini söyledi.