Boston Consulting Group tarafından hazırlanan araştırmaya göre, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin yıllık değeri önümüzdeki 15 yıl içinde üç katına çıkarak 15 trilyon dolara ulaşabilir. 2024 yılı itibarıyla tatil amaçlı seyahatlerden 5 trilyon dolar gelir elde edildiği belirtilirken, bu rakamın 2040 yılına kadar oteller ve seyahat sektörü için önemli fırsatlar barındıracağı öngörülüyor.

Araştırmada, seyahat etmeye istekli orta sınıfın gelişmekte olan pazarlarda giderek büyümesi ve mal yerine deneyimlere yönelen harcama eğiliminin bu büyümede belirleyici olduğu vurgulanıyor. İnsanlar, eşyalar satın almak yerine güzel anılar biriktirmek için harcamaya yöneliyor.

Rapora göre Türkiye, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler bu büyümeyi yönlendirecek temel pazarlar arasında yer alacak. Aynı zamanda seyahat alışkanlıkları ve rezervasyon süreçlerinin de büyük bir değişim sürecine gireceği ifade ediliyor. Sosyal medya ve yapay zekâ destekli uygulamaların genç kuşaklar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu, bu teknolojilerin seyahat tercihlerini doğrudan etkilediği aktarılıyor.

Tatil planlamasında kişiselleştirilmiş tekliflere olan ilgi artarken, sağlıklı yaşam, ruhsal deneyimler ve gastronomi turizmi de ön plana çıkan alanlar arasında bulunuyor. Yeni hedef gruplar ve yeni teknolojilerle birlikte turizm sektörü hem hizmet biçimini hem de müşteri profilini önemli ölçüde dönüştürüyor.