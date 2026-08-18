Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağı mevkiinde tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA