Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda belediyenin eğitim birimlerinde görev yapan öğretmenleri ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir program düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş ve belediyenin eğitim, kültür, bilim, spor ve kadın sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Programda Başkan Vekili Eray Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken, öğretmenler de Karadeniz ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte sahne alan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi müzik grubu Frekans’ın, seslendirdiği şarkılar ise davetlilere keyifli anlar yaşattı.

"İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz"

Konuşmasında öğretmenlere hitap eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bizim bir mottomuz vardı, şehirleri, kentsel dönüşüm ile yenileyebilirsiniz ama geleceklerini değiştiremezsiniz. Kentsel dönüşümü mutlaka yapacağız. Ama biz görev yaptığımız sürece Gaziosmanpaşa’da ilk hedefimiz gençlik dönüşümü olacak. Biz, gençlerimize yatırım yapacağız. Sporla, sanatla, bilimle, kültürle iç içe evlatlar yetiştireceğiz. Burada sizin varlığınız çok önemli. İnşallah, Gaziosmanpaşa’da çok güzel hizmetleri birlikte yaparız. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz" dedi.