Kadıköy Suadiye’de çatı katı düzenlemesiyle hızlanması beklenen kentsel dönüşüm, Mimarlar Odası’nın açtığı dava nedeniyle durma noktasına geldi. Bölgede yaşayan ünlü oyuncu Selma Özkanlı, duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Mart 2025 tarihli ve 414 sayılı kararıyla, kent genelinde mevcut binaların çatılarına "çatı dairesi" eklenmesine izin verilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, kararın deprem riski taşıyan İstanbul’da yapı yoğunluğunu artırarak altyapı, sosyal donatı ve bina güvenliğini olumsuz etkileyeceğini belirterek düzenlemenin iptali için hukuki süreç başlattı. Kentsel dönüşüm durma noktasına gelince Suadiye’de yaşayan bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.

"Devletimiz kentsel dönüşüme çok önem veriyor"

Bölgede ikamet eden ünlü oyuncu Selma Özkanlı, mahallede yıllar önce yazlık olarak inşa edilen 50 yıllık binaların ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu evler 50 yıllık, bu evlerde birçok binadan karot alındı, birçok insan taşındı. Müteahhitler ise buralar giriş artı üç kat olduğu ve sahile çok yakın bulunduğu için ek kat vermiyorlar. Kat vermedikleri için de metrekareye 1500-1700 dolarlar istiyorlar. Burada herkes emekli. Burası Suadiye diye herkesin zengin olduğunu sanıyorlar ama öyle değil. Kiminin annesinden kalmış, kiminin babasından kalmış; zaten zamanında buralar yazlık olarak yapılmış. Dolayısıyla insanlar böyle büyük paralar yaptıramıyorlar. Çatı katlarını çıkarttılar, İBB de bunu onayladı. İBB onayladıktan sonra bazı ilçe belediyeleri uygulamaya geçti. Devletimiz de kentsel dönüşüme çok önem veriyor, bunun yapılmasını kesinlikle istiyor. Herkes istiyor aslında. Kadıköy Belediyesi de uygulamayı askıya çıkarmıştı, onaylanacaktı. Biz de müteahhitlerle imza aşamasına gelmiştik. Ancak iki gün önce Mimarlar Odası dava açmış, "Bu uygulamayı durdurun" demiş. Takipçisi olacaklarmış. Neymiş? Yük getirecekmiş" dedi.

"Bu davayı durdurun"

Açılan bu davanın durdurulması gerektiğini savunan Özkanlı, "İBB’nin çıkardığı karar kentsel dönüşümü hızlandıracaktı. Zaten kimse çatı katlarını satamıyordu; şimdi müteahhitler bunları bizden satın alabilecek ve bizim vereceğimiz para üçte bire düşecekti. İnsanlar ’Bir kısmını borç alırız, kalanını da kendimiz karşılarız’ diye düşünürken, tam imza aşamasına gelmişken, herkes karot aldırmış, birçok kişi taşınmışken ortada kaldık. Ben buradan Mimarlar Odası’na da, davaya bakan hakim ve mahkemeye de sesleniyorum; lütfen bu davayı durdurun. Nedir bu insanlarla derdiniz? Şurada küçücük, daracık sokakta 15-20 katlı binalar var. Hepsinin çatı katı var, hepsi dubleks, hepsi çatı katlı zaten. Buradaki tek fark, bizimkilerin bağımsız bölüm olarak tapuya işlenecek olması. Müteahhit bu hakkı bizden satın alacak ve bizim ödeyeceğimiz maliyet üçte bire düşecek" diye konuştu.

"Çatılar akıyor, borular patlıyor"

Özkanlı, binaların eski olduğuna değinerek, "Binanın altında kalorifer dairesi var, çürümüş durumda. Her gün arıza yapıyor. Patlayacak diye ödüm kopuyor. Bir kalorifer dairesinden on bina ısınıyor, olacak şey değil. Çünkü bu 50 yıllık binalar yazlık olarak yapılmış, ona göre inşa edilmiş. Şu anda zaten idare etmiyor. Çatılar dökülüyor, insanların kafasına taşlar düşüyor. Çatılar akıyor, borular patlıyor. Deniz Apartmanı’ndan karot alındı, bizim sitenin ilk girişindeki bina. Herkes taşındı. Şu an yıkılacak zaten, bugünlerde yıkım başlayacak. İnsanlar perişan bir şekilde bekliyor. Böyle bir şey kabul edilemez" ifadelerini kullandı.