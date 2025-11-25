Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, günün ilk ışıklarıyla Aydoğdu Mahallesi’nde ekipleriyle birlikte sokak sokak inceleme yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehirdeki birçok kamu kurumunun ekiplerini toplayarak sabahın erken saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’ne geldi. Mahallenin sokaklarını tek tek gezen Turanlı, çöp birikintileri ve bakımsız alanların hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Mahalle muhtarıyla sokak ortasında görüşen Turanlı, temizlik ve düzenleme çalışmalarının hızla başlaması gerektiğini belirterek, "Burası memleketin en temiz mahallesi olacak. Ayaküstü konuşurum, ben pazarlık yapmam, gerçekçiyim. Herkes burada. Burada karanlık hiçbir sokak kalmayacak. Hepsini sıfırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ekipler, Emniyet Müdürü Turanlı’nın talimatları doğrultusunda sokaklarda kapsamlı temizlik, aydınlatma kontrolü ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Mahalledeki eksiklerin tespiti için saha taraması gün boyunca sürdü.

Öte yandan ziyaret sonrası bazı metruk yapıların yıkımı için de çalışma yapılacağı öğrenildi.