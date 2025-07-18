Gaziosmanpaşa Belediyesi Millet Bahçesi, yeni eklenen sosyal tesisleri, spor alanları ve doğayla iç içe yaşam alanlarıyla vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, gece gündüz devam eden çalışmaları yakından takip ediyor.

Gaziosmanpaşa halkının en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Millet Bahçesi, modern bir anlayışla yeniden tasarlanıyor. Belediye ekipleri, alana kazandırılan yeni hizmet binalarının tamamlanması, çevre düzenlemesi, peyzaj ve temizlik çalışmaları için yoğun mesai harcıyor.

Başkan Vekili Karadeniz’in öncülüğünde hız kazanan çalışmalarda sona gelindi

Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, sık sık saha ziyaretleri yaparak, ekiplerle bir araya geliyor. Başkan Vekili Karadeniz’in öncülüğünde hız kazanan çalışmalar, kısa süre içinde tamamlanarak millet bahçesi yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Gaziosmanpaşalılar yeni nesil bir millet bahçesine kavuşuyor

Millet bahçesinde ailelerin rahatça piknik yapabilmesi adına kamelya sayısı artırıldı, mevcut piknik alanları genişletildi. Çocukların eğlenceli ve güvenli vakit geçirebilmesi amacıyla oyun parkları tamamen yenilendi, macera parkı eklendi ve basketbol sahası 120 metrekareden 288 metrekareye yükseltildi. Gençler için ise adrenalin ve spor bir arada düşünülerek kaykay pisti hazırlandı. Bisiklet severler için 4 kilometrelik bir bisiklet parkuru oluşturulurken, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için de 5 kilometre uzunluğunda orman yürüyüş yolu tasarlandı.

Davet ve etkinlik salonu, özel günleri unutulmaz kılacak

Ayrıca, 796 metrekarelik geniş bir alana kurulan etkinlik ve davet salonu, Gaziosmanpaşalıların düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerini doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirmesine imkan tanıyacak. Bahçe içerisinde yer alan 538 metrekarelik modern kafeterya ise dinlenmek ve keyifli sohbetler etmek isteyen vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşların ulaşım konforu da düşünülerek, alandaki açık ve kapalı otopark alanları genişletildi.

Doğayla iç içe ferah bir yaşam alanı

Doğal dokusu korunarak modern imkanlarla donatılan Gaziosmanpaşa Belediyesi Millet Bahçesi, vatandaşların günlük hayatına değer katacak ve bölgede sosyal yaşamı canlandıracak. Yenilenen Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ailelere nefes alan ferah mekanlar, çocuklara ise modern ve güvenli oyun alanları sunacak.