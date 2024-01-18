Gaziosmanpaşa’da bir inşaatın temelinde yapılan hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle aralarında boşluk oluşan iki bina tahliye edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 2 bina arasında boşluk oluştu. Yan yana bulunan 2 bina güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.