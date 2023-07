Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya taşıdığı sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Samet Kubiloğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları, genç adamı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Olay 30 Temmuz günü saat 05.00’da Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götürmek için yola çıkmış, Yıldıztabya Mahallesi’ne geldikleri sırada araçtaki yolcuların husumetlisi olduğu iddia edilen kişiler taksiyi kurşun yağmuruna tutmuştu. Taksi, sokaktan aşağı giderek park halindeki otomobile çarparak durabilmiş, yolcular yaralı olarak olay yerinden uzaklaşmıştı. 2 çocuk babası taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu’nun olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Samet Kubiloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Samet Kubiloğlu için öğlen namazına müteakip Esenler Yavuz Selim Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Kubiloğlu’nun annesi Meral Kubiloğlu, yakınları, meslektaşları katıldı. Acılı anne Meral Kubiloğlu oğlunun tabutu başında gözyaşlarını boğuldu. Bir yakını da Samet Kubiloğlu’nun tabutuna kapanarak ağladı.

“Benim canım yandı başka kimsenin yanmasın”

Vefat eden Samet Kubiloğlu’nun annesi Meral Kubiloğlu gözyaşlarına hakim olamayarak, “Benim canım yandı. Başka kimsenin yanmasın. Benim güzel gözlüm bakın burada yatıyor. Daha 31’ine yeni girdi. İki tane kız çocuğumuz var. Onlara yazık değil mi? Onlar babasız kaldı. Ne yapacaksanız yapın onları bulun. Bakın bir sürü taksici çocuklar burada. Hepsi anne diyor bana. Tanımıyorum bile onları. Benim çocuğum için bugün kaç kişi geldi. Lütfen onları koruyun” dedi.

“Her gün gasp, darp veya ölümle karşılaşıyoruz”

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, her gün bir sorunla karşılaştıklarını dile getirerek, “Artık can güvenliğimiz yok. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Devletimizden ivedi bir şekilde taksicilerin can güvenliğiyle alakalı bir çalışma yapmasını istiyoruz. Her gün bir sorunla karşılaşıyoruz. Her gün gasp, darp veya ölümle karşılaşıyoruz. Bir daha böyle olayların tekrarlanmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi.

“İnşallah bu son olur”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Emniyet olayı takip ediyor. Camiamızın başı sağ olsun. Emeği ekmeği peşinde 31 yaşında gencecik iki tane çocuğu olan bir kardeşimiz. Kamuoyu şunu bilmeli ki, altımızdan rüzgar geçiyor. Her an böyle olaylarla karşılaşıyoruz. İnşallah bu son olur. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Bütün camiamızın başı sağ olsun. Kendisinin de mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Samet Kubiloğlu için öğlen namazından sonra cenaze namazı kılındı. Ardından genç adamın tabuta cenaze aracına kondu. Son yolculuğuna uğurlanan Samet Kubiloğlu’nu meslektaşları yalnız bırakmadı. Taksiciler, cenaze aracının arkasında uzun bir konvoy oluşturdu. Samet Kubiloğlu, meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürüldü.