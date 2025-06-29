Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim İnal da yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bandırma Karayolu Ümiteli Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, brandasını düzeltmek için yol kenarına park eden kamyona çarpan otomobildeki İbrahim Çetin (49), Yılmaz Aydın (32) ve kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İnal (44), kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnal’ın da yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4’e çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.