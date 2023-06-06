Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri (Gaziulaş), yenilenen hizmet altyapısı ve çalışma politikasıyla geçmiş yıllara göre gelen şikayetlerde yarı yarıya azalma yaşadı.GAZİANTEP (İGFA) - Sürdürülebilir politikaları ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla toplu ulaşımda Gazi şehirlilere hizmet vermeyi sürdüren Gaziulaş, bini aşan personel sayısı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan son yatırımlarla şikayet oranlarında bir sene içerisinde yüzde 52 azalma görüldü.

2022 yılında yeniden yapılandırdığı Müşteri İlişkileri Yönetimi alt yapısıyla son bir yılda 100 bin üzerinde vatandaşa hizmet verdi. Hizmet verilen vatandaşların yüzde 95’inde telefon görüşmesi sırasında anında sorun çözüme kavuşturuldu.

Gaziulaş, Gazi şehirlilerin toplu taşımada sorunlarını çözmek ve taleplerini almak için 7 gün 24 saat ulaşılabilir olarak faaliyetlerini sürdürüyor.