CHP İnegöl’de yeni ilçe başkanını belirleyecek kongre öncesinde yapılan delege seçimlerinde sona yaklaşıldı. Merkez mahallelerde tamamlanan delege seçimleri, kırsal mahallelerde devam ediyor. Alınan ilk sonuçlara göre mevcut ilçe Başkanı Zemci Şahin’i destekleyenler ile aday olması beklenen Erkan Dönmez’i destekleyen isimlerin yarıştığı delege seçimleri çok çekişmeli bir şekilde geçiyor.

Zemci Şahin, merkez mahallelerden, Erkan Dönmez ise kırsal mahallerden daha fazla delege çıkarmayı başardı. Kıyasıya geçen delege seçimlerinde 210 ismi yanına çekebilen adayın İlçe Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Her iki tarafta gerekli olan delege desteğinin sağlandığını düşünerek kazanacaklarını iddia ediyor. CHP İnegöl’de son yılların en çekişmeli kongresine şahitlik edecek olan partililerin kongreye yüksek katılım göstermesi bekleniyor.

Alınan bilgilere göre CHP kongresine katılım sağlayan delege oranının %95’ler seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Gerek İlçe Başkanı Zemci Şahin gerekse de Erkan Dönmez ve ekibi seçim günü delegelerin oy kullanması noktasında ciddi bir çalışma yapıyor.