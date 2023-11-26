İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleşen rehine takası devam ediyor. Üçüncü aşamada Hamas, Kızılhaç'a 13 İsrailli rehine, 3 Tayland vatandaşı ve 1 Rus'un teslim edildiğini duyurdu. Mısır televizyonu, takasın başladığını üçüncü gününde bildirdi ve Mısır, serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini teslim aldıklarını açıkladı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, insanî yardımların Gazze'ye ulaştırılması için çabaların devam ettiğini belirterek, "Bugün toplamda 120 tırın Gazze'ye giriş yaptığını, BM ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze'nin kuzeyine gideceği" bilgisini paylaştı.

Mısır televizyonu, Kızıhaç'ın 13 İsrailli rehine ile 5 diğer ülke vatandaşını almaya başladığını duyurdu. Hamas ise varılan mutabakat çerçevesinde 13 İsrailli ve 4 yabancı uyruklu rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail ordusu, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 13 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği" açıklamasını yaptı.

Daha önceki günlerde, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma sağlanmış ve bu çerçevede 26 İsrailli ve 78 Filistinli rehine serbest bırakılmıştı. Uzlaşmaya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.