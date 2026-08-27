Kulübümüzün Altyapı Yöneticisi Abdulkadir Şen, açıklanan fikstürün ardından yeni sezon ve akademi takımlarımızın hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şen yaptığı açıklamada;

“Bu sezon beş farklı yaş kategorimizle Akademi Liglerinde Kafkasspor’umuzu temsil edeceğiz. Fikstürün açıklanmasıyla birlikte artık önümüzdeki süreci ve rakiplerimizi daha net görüyoruz. U-14 ve U-15 takımlarımız 20 Eylül’de, U-19 takımımız 23 Eylül’de, U-16 ve U-17 takımlarımız ise 26 Eylül’de lig mücadelelerine başlayacak.

Özellikle U-19 takımımız oldukça güçlü ve rekabet seviyesi yüksek bir grupta yer alıyor. Grubumuzda İnegöl Kafkasspor, Sultansu İnegölspor, Bursaspor, Bursa Yıldırımspor, Arnavutköy Belediye Futbol SK, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Eskişehirspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Sakaryaspor ve Sarıyer bulunuyor.

Böylesine güçlü takımlarla aynı grupta mücadele edecek olmamızı bir dezavantaj olarak değil, genç oyuncularımızın gelişimi adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Rekabet seviyesinin yüksek olduğu maçlar, oyuncularımızın hem futbol gelişimine hem de maç tecrübelerine ciddi katkı sağlayacaktır.

Bizim akademideki temel hedefimiz sadece skor ve sıralama değil. Sporcularımızın gelişimini sağlamak, onları üst seviyelere hazırlamak ve mücadele ettiğimiz her yaş kategorisinde Kafkasspor armasını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Tüm yaş gruplarımızın Kafkasspor’a yakışır bir mücadele ortaya koyacağına inanıyor, teknik ekiplerimize ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum.”