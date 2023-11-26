Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan, uzun yıllardır faaliyette olmayan tekstil fabrikasında dün gece korkunç bir olay yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve 112 ekipleri, terkedilmiş fabrikada Ö.T. adlı bir kadın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, geniş çaplı bir inceleme başlattılar. Olay yeri inceleme ekipleri, detaylı bir çalışma yaparken, savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.