Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze kentinde yaşayan 4 yaşındaki Mustafa Yasin’in yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze Şeridi, İsrail’in askeri operasyonları ve insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle ciddi bir gıda ve sağlık kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgedeki abluka koşulları nedeniyle gıda, temiz su ve temel sağlık hizmetlerine erişimin engellendiği, bu durumun sivillerin özellikle de çocuklar ve yaşlılar açısından hayati risk oluşturduğu bildirildi.

"Gıda ve su Gazze'ye ulaşmadığı sürece çocuklar arasında daha fazla ölüm göreceğiz"

Mustafa Yasin’in cansız bedenini taşıyan Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "Bu çocuk, Gazze Şehri'nden bir evladımızdı. Gazze Şeridi’nde açlıktan hayatını kaybetti. Bu çocuk, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze’ye gıda, su ve insani yardımın girişine izin verilmemesinden dolayı açlıktan can verdi. Bu, açlıktan ölen ilk çocuk değil. Gazze'deki kıtlık sebebiyle birçok çocuk yaşamını yitirdi. Gıda ve su Gazze'ye ulaşmadığı sürece çocuklar arasında daha fazla ölüm göreceğiz. Bu küçük çocuk ne yaptı da ölümle cezalandırıldı? Yaşamalı, sevinçle büyümeliydi ama İsrail işgali onu bu neşeden mahrum bıraktı" ifadelerini kullandı.

Basal, uluslararası toplumu ve kuruluşları Gazze Şeridi’ndeki insani krizi durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Gazze Medya Ofisi’ne göre, şu ana kadar en az 58 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.