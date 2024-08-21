İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dur demek ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Talas Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Balkan Kooperatifi ile birlikte düzenlenen Gazzeli Çocuklar Resim Sergisi açıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Gazzeli Müslümanlar orada bizim adımıza nöbet tutuyorlar” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Cumhuriyet Meydanında düzenlenen serginin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Uluslararası Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 7 Ekim’den bu yana 50 bine yakın insanın katledildiğini ve bunların 16 binden fazlasının çocuk olduğunu belirterek, “Televizyon ekranlarında bombaların arasında yaralı çıkan çocuklar hepimizin içini acıttığı tablo. Şairin dediği gibi ‘nerede bir can ölürse oralı olur yüreğim, oralı olmalı zaten, olmazsa insan olmaz yüreğim’ diye. Bizim de dünyanın neresinde olursa olsun aynı hassasiyeti taşıdığımız belli. Buna karşı dünya Gazze’ye sırtını dönmüş durumda. Cumhurbaşkanımız ve Türk Milleti hakikaten dünyada en gür sesi çıkarıyor. Hatta birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok güzel bir desteğini belirtmiş oldu.” diye konuştu.

“ELİ KALEM TUTANLAR GAZZE’Yİ GÜNDEMDE TUTMAK ZORUNDA”

Başkan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakın tarihte soykırıma tabi tutulan milletlerden biri de Bosnalı Müslüman Türkler. Bunanla beraber hem Kayseri’deki Bosnalılar Derneği’ne hem İzmir’deki hem de Uluslararası Balkan Kooperatifine çok teşekkür ediyorum. Gazzeli Müslümanlar bir nöbetteler. Onlar nöbetlerini tutmakla en güzel görevlerini yapıyorlar. Eğer Gazzeliler evlerini satsalardı her halde dünyanın en lüks yerlerinde torunlarına kadar çok iyi hayatını rahat ettirebilirdi. Ama öyle yapmadılar. Şu anda onlar bizim adımıza da nöbet tutuyorlar. Bütün dünya Müslümanları adına nöbet tutuyorlar. Onları hiçbir zaman göz ardı etmemek adına bu hatırlatma maksatlı programları devam ettirmeliyiz. İster spor ister sanat olsun, eli kalem tutanlar herkes Gazze ve Filistin’i gündemde tutmak zorunda. Bu resim sergisine ev sahipliği yapmaktan son derece gurur duyuyorum.”

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Uluslararası Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz ise, sergiden bahsedildiğinde hemen düzenlenmesi için çalışan Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da artık katliamdan televizyonlara bakamaz hale gelindiğini ifade ederek, “Yapılan resimlere bile bakarken kalbimiz bin parça oluyor. Tek dileğimiz tez zamanda aklıselimle hareket edilip dünya siyaset sisteminin bu savaşa son vermesi. Çünkü bu eğer Netanyahu’ya kalırsa sadece Filistin, Gazze ve Batı Şeriya ile neticelenmeyecek o bölgenin tamamen hakimiyetini ele almak için çok daha sinsice yollarca katliam devam edecek. Allah tez zamanda bu ateşi söndürsün, Gazzeli kardeşlerimizin feraha kavuşması için yol göstersin” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de bir yıla yakın sürdürdüğü soykırıma dur diyerek yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve 50 eserin yer aldığı sergi, üç gün boyunca ziyarete açık kalacak.

Öte yandan sergiyi AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, önceki dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetimi de gezdi.