Gebelik sürecinde karın ağrısı sürecin normal bir parçasıdır. Gebelikte karın ağrısının birçok zararsız nedeni olmasına rağmen, bazıları daha ciddi olabilir. Anne adaylarının gebelik sürecinde yaşadığı zorlu durumların başında mide yanması ve mide ağrısı geliyor. Mide yanmasının tıptaki karşılığı reflüdür. Reflü aynı zamanda toplumda sıkça rastlanan bir mide rahatsızlığıdır.

Gebelikte Reflü Belirtileri Nelerdir?

-Midede ve göğüste yanma hissi

-Midede ağrı

-Mideden ağıza gelen asitli su

-Mide ekşimesi

-Mide bulantısı

Gebelikte Mide Yanması ve Mide Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Gebelikte hormonların ekstrem bir şekilde artması ve rahmin büyüyüp mideye basınç uygulaması mide yanması, mide ağrıması ve mide ekşimesi gibi sonuçları doğurmaktadır. Yemek borusu ile mide arasında geçişi düzenleyen bir kapak sistemi vardır. Gebelikte bazı durumlarda bu kapağın işlevini yitirmesi ile mideden ağıza asitli su gelmesi vakaları da yaşanır.

Gazda kimi zamanlar midede yanma ve rahatsızlık hissi verebilmektedir. Gebelik sırasında oluşan gaz progesteron düzeylerinde artışa neden olur. Bu hormonun fazla salgılanması sindirimi yavaşlatır.

Gebelikte Mide Yanması ve Mide Ağrısının Nasıl Önüne Geçilir?

Gebelik sırasında mide yanmalarının hafifletilmesi tipik olarak bir deneme yanılma dönemi içeriyor. Mide yanması olayını azaltabilen yaşam tarzı alışkanlıkları genellikle anne ve bebek için en güvenli yöntemlerdir. Mide yanmalarınızı hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı değişiklikler şunlardır:

- Daha küçük lokmalarla aralıklarda yemek yiyin ve yemek yerken su içmeyin. Bunun yerine öğünler arasında su içmeye özen gösterin.

- Yavaş yiyin ve her lokmayı iyice çiğneyin.

- Uyumadan birkaç saat önce yemek yemekten kaçının.

- Mide yanmalarınızı tetikleyen yiyecek ve içeceklerden kaçının. Bunlar geenel olarak çikolata, yağlı gıdalar, baharatlı gıdalar, narenciye ve domates bazlı ürünler, karbonatlı içecekler ve kafein gibi asidik gıdalardır.

- Yemekten sonra en az bir saat dik durun.

- Yavaş bir şekilde yürümek sindirime destek sağlayabilir.

- Bu süreçte dar kıyafetler yerine sizi sıkmayan kıyafetleri tercih edin.

- Uyumadan önce yatağını başınızı ve omzunu yükseltecek şekilde ayarlayın.

- Yemekten sonra bir parça şekersiz sakız çiğnemek.

- Yoğurt yiyin veya ağrılar başladığında ağrıyla baş edebilmek için bir bardak süt için.

- Papatya çayı veya bir bardak süt içerisinde bir kaşık bal ekleyin.

- Alternatif tıp teknikleri arasında yer alan gevşeme tekniklerini kullanın.

Reflü Bebeğinizi Nasıl Etkiler?

Asit reflü bebeğinizi herhangi bir şekilde, şeklini veya sağlık durumunu etkilememektedir.

Gebelikte Gaz ve Kabızlık

Gebelikte gaz ve kabızlığın önüne geçebilmek için bol miktarda su içmek, lif bakımından zengin gıdalar yemek etmek, egzersiz yapmak ve dışkı yumuşatıcıları kullanmak, hamilelikte aşırı gaz ve kabızlık ile mücadelede mükemmel yöntemlerdir.