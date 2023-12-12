Vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek üzere kentin farklı noktalarında kurulan Güzide Kafe ve Restoranlarının bir diğeri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hizmete açıldı.

Vatandaşlardan ve otogar esnaflarından gelen talep üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi tarafından terminal içerisinde hizmete alınan Güzide Restoran’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tesiste incelemelerde bulundu.

Ziyarette vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Zinnur Büyükgöz, "Değerli esnaf kardeşlerim ve kıymetli hemşerilerim önemli bir nokta olan otogarımızda restorana ihtiyaç vardı. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen bu yöndeki talepleri değerlendirerek, hijyenik ortamda kaliteli ürünlerin yer alacağı restoranımızı açmış bulunmaktayız. Otogar esnafımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.