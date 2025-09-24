Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, ilçenin önemli arterlerinden Zeki Acar Caddesi’nde, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dönel kavşak imalatına başlandı.

Ekipler ayrıca, D-100 kara yolundan Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ne geçişleri kolaylaştırmak için de çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, D-100’den katılım için 100 metre uzunluğunda yeni bir şerit yapılırken, devamındaki İstanbul Caddesi’nde ise 400 metrelik güzergahta şerit genişletme işlemi uygulanıyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla Gebze merkezdeki araç sirkülasyonunun önemli ölçüde rahatlayacağını, trafik güvenliği ve ulaşım konforunun artırılmasının hedeflendiğini belirtti.