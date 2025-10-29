

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında enkazda mahsur kalan 5 kişilik Bilir ailesinin 3 çocuğundan Muhammed Emir ve Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmişti. Enkazdan 1 kişi sağ olarak kurtarılarak ambulansa alındı. Enkazdan çıkarılan kişinin 18 yaşındaki Dilara Bilir olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gebze'de çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamd olsun sağ olarak çıkardık. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor. Anne ve baba ile ilgili henüz bir bilgi yok, onlarla ilgili çalışma devam ediyor" dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamd olsun sağ olarak çıkardık. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor. Anne ve baba ile ilgili henüz bir bilgi yok, onlarla ilgili çalışma devam ediyor. Ailenin büyük çocuğunu arkadaşlarımız sağ olarak kurtardı. Arkadaşlarımız enkaz altındayken de iletişim kurdu. Bilinci açık olarak hamd olsun hastaneye sevk edildi. Ailenin diğer çocuğu Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızdı kendisi. Ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama iki tanesi maalesef ölü olarak çıkarıldı, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da çok geçmiş olsun. Anne ve babaya ulaşılması için çalışam devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Henüz maalesef alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz"

Çocukların 3'ünün de aynı odadan çıkarıldığını söyleyen Aktaş, "Çocuklar aynı odadaydı. 2 çocuğumuz da Dilara kızımız da aynı yerden çıkarıldı. Şuan yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah vakit kaybeden anne ve babaya da ulaşacağız. Henüz maalesef alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şuanki tespitlerimiz ve değerlendirlerimize göre binada 5 kişi vardı. Şuan için başka kişi tespitimiz yok. Gerçekten çok büyük bir ekip var burada. Çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki kısa süre içinde anne ve babaya da ulaşlacağız.