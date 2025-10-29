Yurt dışından emekli olan vatandaşlara müjde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geldi. Uzun zamandır beklenen düzenleme yürürlüğe girdi. Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olup Türkiye’de yaşayan gurbetçiler, artık Ziraat Bankası aracılığıyla promosyon ödemesi alabilecek. Yeni uygulamayla yaklaşık 80 bin emekliye ek gelir imkânı sunulacak.

SGK’dan Yeni Promosyon Hamlesi

SGK’dan yapılan duyuruda, bugüne kadar yalnızca Türkiye’den emekli olanların yararlanabildiği banka promosyonlarının kapsamının genişletildiği belirtildi. Yeni uygulamayla, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşlar da Türkiye’deki bankalardan promosyon ödemesi alabilecek.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için güzel haber! Artık sizler de promosyon ödemesi imkanından faydalanabileceksiniz.”

Başvurular Ziraat Bankası Üzerinden Yapılacak

Promosyon ödemelerinin Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı bildirildi. Emekliler, başvurularını banka şubelerinden veya dijital kanallar aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilecek. Başvurunun ardından SGK ve banka sistemleri gerekli kontrolleri tamamlayacak, promosyon tutarları doğrudan emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

SGK, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerleyeceğini, başvuru aşamasında ek belge istenmeyeceğini ve karmaşık bir prosedür uygulanmayacağını açıkladı.

80 Bin Gurbetçi Yararlanacak

Yaklaşık 80 bin gurbetçi emeklinin bu uygulamadan faydalanması öngörülüyor. Düzenleme, Türkiye’de ikamet edip maaşını yurt dışından alan emeklilere önemli bir maddi destek sunacak.

Uzmanlar, yeni sistemin hem emeklilerin gelirlerinde ek bir artış sağlayacağını hem de yurt dışı emeklilerinin Türkiye’deki finansal sisteme daha kolay entegre olmasına katkı vereceğini belirtiyor.

81 İlde Geçerli Olacak

Yeni promosyon düzenlemesi Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak. Böylece ülkenin dört bir yanında yaşayan yurt dışı emeklileri, bulundukları şehirdeki Ziraat Bankası şubelerine giderek bu avantajdan yararlanabilecek.

Ekonomik Rahatlama Sağlanacak

SGK’nın bu adımı, hem yurt dışı emeklilerinin gelirlerini artırarak ekonomik rahatlama sağlamayı hem de Türkiye’deki banka promosyon sistemini daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Emekli dernekleri, kararın yıllardır dile getirilen bir talebi karşıladığını belirterek SGK’ya teşekkür etti.