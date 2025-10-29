Kocaeli’de çöken bina böyle görüntülendi

KOCAELİ( İHA) - Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 5 katlı binanın eski hali fotoğrafta ortaya çıktı. Alt katında eczanenin faaliyet gösterdiği binanın enkazında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Issıkgöl Caddesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: İHA