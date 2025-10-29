Kocaeli’de çöken bina böyle görüntülendi

KOCAELİ( İHA) - Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 5 katlı binanın eski hali fotoğrafta ortaya çıktı. Alt katında eczanenin faaliyet gösterdiği binanın enkazında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Issıkgöl Caddesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.