Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bu hafta sonu ilk defa düzenlenecek olan off-road yarışmaları çerçevesinde bugün hazırlıklar tamamlandı. Katılımcılar, araç kortejiyle yarışmaların yapılacağı Denizli Mahallesi’ne gitti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3-4 Haziran tarihlerinde Gebze Belediyesi’nin organize ettiği off-road heyecanı yaşanacak. Araçlar, yarın başlayacak yarışlar öncesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gösteri düzenledi. İlk defa Gebze’de düzenlenecek Off-Road Festivali için 500’e yakın kamp donanımlı araç bulunuyor. 60’tan fazla off-road grubu alanda bulunurken 100 yarışmacının yarışması bekleniyor. Yarışmacılar, araç kortejiyle yarışmanın düzenleneceği alana hareket etti. Etkinlik çerçevesinde yarın ekstrem etabı, Pazar günü ise hız etabı yapılacak.

“Kampçı olarak toplam 500 aracımız var”

Etkinliğe dair heyecanlı olduklarını belirten ve şimdiye kadar kamp için 500 araç geldiğini söyleyen Soft Road Outdoor Kulüp Başkanı Ersin Şimşek, “Gebze Belediyesi’ne bize vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. İki kardeş kulübümüzle beraber gerek pist hazırlıklarımız gerek kamp alanlarını hazırlamamız açısından çok emek verdik. Halkımızı, Gebze’de ilk defa gerçekleştireceğimiz Off-Road Festivalimize bekleriz. Aileleri bekleriz, çocuklarımız için aktif oyun alanları bulunacak. Konserimiz de olacak. Belediyemiz sağ olsun her şeyi karşıladı. Ekstrem etabımız tek tur üzerine olacak. Yarın gerçekleşecek. Akşamında da konserimiz olacak. Kamplı bir şekilde alanda kalacağız. Pazar sabahı hız etabımızın kayıtları başlayacak. Saat 10.00’da hız etabımızın gösterileri başlayacak. Hız etabımız çok aksiyonlu olacak. Bütün adrenalinseverleri bekleriz. Çok güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Kampçı olarak toplam 500 aracımız var şu an. Daha fazlası olabilir, kestiremiyoruz. Marmara Bölgesi’nde olduğumuz için daha yoğun katılım bekliyoruz. 2 gündür zaten Türkiye’nin her yerinden kamplı gelen ekip arkadaşları var. Off-road bir spor dalıdır. İlk önce bunu unutmamamız gerekir. Spor iyileştirir. Arkadaşlığı, dostluğu pekiştirir. Bunu her zaman söyleriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin en zor zamanlarında amatör olarak da profesyonel olarak da her zaman halkımızın yanındayız. Bunu her zaman gösterdik” diye konuştu.

“Allah izin verirse kazasız, belasız bu işi bitireceğiz”

Parkurlar hakkında bilgi veren Niva Gebze Team Başkanı Murat Yıldız ise, “Cumartesi ve Pazar günü alanımızda izleyenlere güzel dakikalar yaşatacağız. Ekstrem parkurunda büyük tekerlekli araçlar yarışacak. Çok güzel ve heyecanlı bir parkur. Hız parkuru da hazırlanıyor şu anda. Hızlı araçlarımız orada yarışacak. Tüm 4x4 araçlarımız da girebilir. Allah izin verirse kazasız, belasız bu işi bitireceğiz. Gebze Belediyesi’ne bize böyle bir etkinlik imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.