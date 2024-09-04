Gebze Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Gebzeli öğrencilere 5 bin TL nakdi destek yardımı da oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandıKOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Kırmızı Kod tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Teknik Altyapı (yol katılım) bedellerinin güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının da oy çokluğu ile kabul edildiği Gebze Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı, gündemin teklifler bölümünde yer alan maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

GEBZELİ ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Belediye meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz seçim vaatlerinden biri olan üniversiteye kayıt yaptıracak Gebzeli öğrencilere 5 bin TL nakdi destek yardımını meclise sundu.

Eylül ayı olağan meclisinde konuya ilişkin, “Gebze’de ikamet eden ve ilk defa devlet üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere nakdi destek yardımı yapacağımızı daha önce sözlü olarak ifade etmiştik. Kayıtların tamamlanması ile birlikte öğrencilerin de başvuru talepleri bizlere ulaşmaya başladı. Bizimde kararını almamız gerekiyor. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yardım teklifine ilişkin gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gebze Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı 1 Ekim Salı günü saat 15.00’te yapılacağını açıkladı.