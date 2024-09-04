Bursa’da sabah sporu için mesire alanında yürüyüş yapan vatandaş, çınar ağacında yüzlerce arının yaptığı yuvayı gördü. Operasyonla arıları yerinden alan vatandaş onları koruma altına aldı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda sabah sporu için Bağlarbaşı Mahallesi mesire alana gelen Hasan Hacıoğlu, yürüyüş esnasında çınar ağacında bir karartı olduğunu fark etti. Ağaca yaklaştığında karartının koloniden ayrılan arıların yaptığı kovan olduğunu gören Hacıoğlu, arkadaşını arayarak sepetli vinç konusunda yardım istedi. Yardımın gelmesiyle birlikte arıların sokmaması için koruyucu elbise giyen Hacıoğlu, dumanla arıları sakinleştirerek operasyona başladı. Kısa sürede arıları ve kovanı zarar vermeden ağaçtan alan Hacıoğlu, kış aylarında ölmemeleri için koruma altına aldı.

Arıların genelde ağaç kavukları ya da kayaları tercih ettiklerini belirten Hacıoğlu, kovandan 5,5 petek yaklaşık 15 kilo bal çıktığını sözlerine ekledi.