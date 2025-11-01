Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bina yıkılması, zemin hareketi ve sonrasında gelen yeni ihbarların ardından 300 metre yarıçapındaki tüm binalarda ve zeminde detaylı ölçümler yapılıyor. Gebzelilerin diken üstünde olduğu o riskli bölge dron ile havadan görüntülendi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 29 Ekim günü saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesinde 4 kişi enkazda hayatın kaybetti. Yaşanan bina yıkılması, zemin hareketi ve sonrasında gelen yeni ihbarların ardından bölgede geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı. Dün gece saatlerinde ise yıkılan binaya yaklaşık 100 metre mesafede İbrahimağa Caddesi’nde bir binanın kolonunda çatlama meydana gelmesi neticesinde bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Riskli bölge havadan görüntülendi

Tedbir amacıyla 300 metre yarıçapındaki tüm binalar incelenirken 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. 8 üniversiteden ve TÜBİTAK’tan bilim insanları gelerek hem yer altını hem de üstünü kontrol ediyor. Bilirkişi, geo radar ile 135 derece açı içerisine giren tüm binaları tarıyor. Bu cihaz ile binalarda sapma veya hareketlenme varsa tespit edip raporlanıyor. İleri teknoloji jeodezik ölçüm cihazıyla bölgedeki herhangi bir deformasyon, sapma veya hareketliliği kayıt altına alınıyor. Binaların hareket edip etmediği orada bir statik problemin olup olmadığı ve zemin kontrolleri yapılıyor. Ekiplerin çalışmaları 5 gün süreceği öğrenilirken, yıkılan bine ve tahliye edilen bölge drone ile havadan görüntülendi.

"Korku içinde bekliyoruz"

Ölenlere rahmet dileyen mahalle marketçisi Arslan Aralı, "Yaşanan olay bizi çok üzdü, tedirginliğiz. Ne olacak diye merakla bekliyoruz. Bizim de iş yerlerimiz kapanıp kapanmayacağını merak ediyoruz. Neden olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok, sadece korku içinde bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakini Emre Akyol ise "Tam her şey normale döndü derken birkaç binada çatlak olduğunu öğrendik. Bu durum bizde endişe oluşturuyor. Sorunun neden kaynaklandığını bilmiyoruz ancak bu durumun peş peşe gelmesi bizi korkutuyor. İnşallah sorun en kısa sürede çözülür" diye konuştu.