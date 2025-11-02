Alınan bilgiye göre, 16 KH 418 plakalı kamyoneti kullanan 62 yaşındaki Ş.K., Ertuğrulgazi Caddesi’nde ilerlediği sırada, Bilim Caddesi’nden aniden çıkan Burulaş’a ait 16 ALB 562 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle belediye otobüsünün orta kapı kısmında camlar kırılırken, kamyonette maddi hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüsün içinde olay anında yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli şok yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA