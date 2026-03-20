Sakarya'da Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinesinde Ramazan Bayramı için şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Caddeler, parklar ve camilerde bakım ve peyzaj çalışması gerçekleştirerek şehri bayram ve bahara hazır hale getirdi. Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzurlu bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla yeşil alanlarda genel çevre temizliği yapıldı. Özellikle Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'nda yoğunlaşan çalışmalarda vatandaşlara renkli bir bayram geçirme fırsatı sundu. Öte yandan cami avlularında yapılan çalışmalarla birlikte şehir bayram havasına büründü.