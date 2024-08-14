Mobil oyuncuları karşı karşıya getiren Red Bull M.E.O. geri dönüyor. Red Bull M.E.O. Türkiye edisyonunda bu yıl Mobile Legends: Bang Bang’in en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getirecek. Oyunlar sonrası ilk 4 sırayı elde eden toplam 16 oyuncu, turnuvanın finalini kazanmak için mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı mobil oyuna ev sahipliği yaparak oyun severleri buluşturan Red Bull M.E.O bu yıl düzenlenen Türkiye etkinliğinde tüm dünyada geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Mobile Legends: Bang Bang ile geri dönüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Mobile Legends: Bang Bang’in en iyi oyuncularını buluşturacak olan turnuvada katılımcılar 2 aşamalı elemelerden geçerek, yalnızca 16 kişinin katılabileceği Red Bull M.E.O. Finali’nde yer almak için 1v1 maçlarda birbirlerine karşı mücadele edecek. Turnuva ilk olarak eleme aşaması ile başlayacak. 17, 18, 24 ve 25 Ağustos’ta düzenlenecek olan elemelerde ise kazanan oyucular, finale adını yazdıracak. Finaller ise önceden yapılmamış ve sürpriz bir formatta gerçekleşecek.

Çevrimdışı ortamda online oyun buluşması Türkiye finali

Red Bull M.E.O.’nun Finali’ne katılmaya hak kazanan oyuncular İstanbul’un kalbinde yer alan Harbiye’de gece gerçekleşecek olan final davetinde çevrimiçi oyunlarını yüz yüze oynayacaklar. Turnuvanın finalinde elemelerden gelen 16 oyuncuya 16 davetli katılacak ve toplamda 32 oyuncu şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Kayıt ve turnuva hakkında bilgiye Redbull.com adresinden ulaşıldığı belirtildi.