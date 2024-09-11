Gedik Piliç, “Yerel Zincirler Buluşuyor” fuarında sunduğu birbirinden lezzetli yemeklerle ziyaretçilere, alışılagelmişin dışında bir lezzet deneyimi yaşattı. Ünlü Şef Rafet İnce’nin formülleriyle hazırlanan yemekleri tadanlar çok beğendi.

Gedik Piliç, bu yıl 15’incisi düzenlenen “Yerel Zincirler Buluşuyor” fuarında önceki yıllarda da olduğu gibi öğle yemeği servisinde bulundu. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda stant da kuran firma, katılımcılara alışılagelmişin dışında tavuk yemekleri sunarak bambaşka bir lezzet deneyimi yaşattı. Ünlü Şef Rafet İnce hazırladıkları yemekleri stantta kendi elleriyle ziyaretçilere ikram etti. Standa gelen ziyaretçiler, Şef Rafet İnci’nin Gedik Piliç’le harmanladığı lezzetli yemeklere büyük ilgi gösterirken, yemekleri tadanlar çok beğendiklerini söyledi.