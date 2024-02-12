SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı Programı öğrencileri, düzenlenen geziyle teknik bilgileri yerinde öğrendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri, Söğütlü 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve gelinlik, jüpon, abiye ve kadın giyim ürün gruplarında üretim yapan firmayı ziyaret etti. Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar mihmandarlığında gerçekleştirilen gezide firmaya ‘2024 Women Homewear’ isimli koleksiyonun sunumu yapıldı. Firmanın yönetim kurulu başkanı ise öğrencilere günümüz tekstil sektörünün ihtiyaç alanları ve sorunlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.