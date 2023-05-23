Bursa’da okulun atölyesinde şarj süresi 4 saat olan ve tam şarjla 60 kilometre yol kat eden elektrikli araç üreten Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye’nin gururu Togg’la buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretileceği gündeme geldiği ilk günden, aracın yollara çıktığı günümüze kadar kentte büyük heyecan uyandıran Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg, 16 BBB 016 plaka numarası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi envanterine de girdi.

Otomotiv sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere Bursa’da kurulan Türkiye'nin ilk otomotiv lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz hafta düzenlenen festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir’e gelecek Togg’u ilk olarak bu okula getireceğine dair öğrencilere söz vermişti.

Başkan Aktaş, dün gelen Togg ile birlikte ilk yolculuğunu da geleceğin otomotivcilerini yetiştiren bu okula yaptı. Öğrenciler tarafından okulun girişinde Türk Bayrakları ile karşılanan Togg, büyük heyecan uyandırdı.

Okulun atölyesinde geçtiğimiz yıl şarj süresi 4 saat olan ve tam şarjla 60 kilometre yol kat eden ‘Bolat’ adını verdikleri bir elektrikli otomobil üreten liseli gençler, Togg’u büyük bir hayranlıkla inceledi. Okul bahçesi bir anda adeta miting alanına dönerken, geleceğin otomotivcileri, bagajından iç donanımına kadar Togg’u titizlikle inceledi.

NE KADAR GURURLANSAK AZ

Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin Togg ile gerçek olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ne kadar gururlansak az. 60 yıllık hayalimiz Togg artık sahalarda, yollarda geziyor. Bu lisemiz ülkemizin önemli liselerinden biri. Geçen hafta 6. OTOFEST’e gelmiştik. Çocuklarımızın heyecanına ortak olduk. Bana Togg beklediklerini ifade ettiler. Ben de Büyükşehir’e alacağımız Togg’u ilk olarak buraya getireceğimin sözünü vermiştim. Aracımız geldi ve evlatlarımızla buluşturduk. Geleceğin otomotiv markalarının yöneticisi olacak, onun fikir altyapısını oluşturacak, onunla alakalı önemli süreçleri sevk ve idare edecek olan gençlerimizin heyecanına şahit olduk. Onlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Gerçekten yüksek teknolojinin çok konuşulduğu, ülkemiz için olmazsa olmazlardan olan ortam içinde gençlerimizin bu heyecanına şahit olmak büyük mutluluk” diye konuştu.

Okul Müdürü Metin Sezer de Togg ile ilk kez buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemize hayırlı olsun. Bursalı olması hasebiyle ayrı bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. Sanayi ve teknoloji kenti Bursa’mızda Togg’un da üretilmesiyle daha güçlü hale geldik. Otomotiv lisesi olarak heyecanla bekliyorduk. Başkanımızın geçen hafta verdiği sözü tutması bizi mutlu etti. Otomotiv lisesi demek otomotiv sanayiine nitelikli eleman yetiştiren okul demek. Togg bu açıdan çocuklarımızı ayrıca motive etti” dedi.

Togg’u incelemenin yanında onunla okul bahçesinde kısa bir tur atma imkanı da bulan öğrenciler, bu deneyimi yaşamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu arada Başkan Aktaş, okulda öğrenciler tarafından üretilen elektrikli otomobil ‘Bolat’ın kaputuna da imza attı.