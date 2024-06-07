Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, denetimlerin yanı sıra gelecek kuşakların trafikte daha bilinçli hale gelmesi için öğrencilere çeşitli eğitimler veriyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, trafikteki denetimlerinin yanı sıra çeşitli sorumluluk projelerine de imza atıyor. Bu çerçevede gelecek kuşakların trafikte daha bilinçli hale gelmesi için jandarma tarafından öğrencilere çeşitli eğitimler veriliyor.

Parkuru çok sevdiler

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, bu çerçevede Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde bulunan Veliköy İlkokulu bahçesinde kurulan Mobil Trafik Eğitim Parkuru’nda 60 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Öğrenciler de parkura yoğun ilgi gösterirken, eğitim faaliyeti sonrasında öğrencilere oyun hamuru ve düdük dağıtıldı.

Bu sayede gelecek kuşaklar, trafik kuralları hakkında daha bilinçli hale geldi.