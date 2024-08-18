64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanı Enes Doğan oldu. Baş boyunda İsmail Balaban’ı mağlup eden Enes Doğan ile Yusuf Can Zeybek’i yenen Erkan Taş, finalde karşılaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 76’sı başpehlivan olmak üzere bin 171 pehlivanın katıldığı güreşlerde final müsabakaları yapıldı.

Baş boyunda İsmail Balaban’ı mağlup eden Enes Doğan ile Yusuf Can Zeybek’i yenen Erkan Taş, finalde karşılaştı. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş’ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülü verildi.