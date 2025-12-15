Ligde geride kalan 15 hafta sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 27 puanla 6. sırada yer alan bordo beyazlılar, bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Geçtiğimiz hafta Elazığspor deplasmanında 4-2 mağlup olan ve haftalar sonra ilk kez yenilen temsilcimiz, Ankaragücü maçını kazanarak kaybedilen 3 puanı telafi etmeye çalışacak.

Sultan Su İnegölspor, Play Off'a kalma yolunda Ankaragücü maçını mutlak kazanmak durumunda. Kendi sahasında şu ana kadar 7 maça çıkan temsilcimiz bu maçların 4'ünde galip gelirken 1 maçta berabere kaldı. 2 maçı ise kaybetti. Kendi sahasındaki 7 maçta rakip filelere 10 gol atan ekibimiz, kalesinde ise 6 gol gördü.

ANKARAGÜCÜ NASIL BİR TAKIM?

Ligin en köklü takımlarından biri olan Ankaragücü, şu ana kadar oynanan 15 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 22 puanla 10. sırada yer alıyor. Son 2 lig maçını kazanarak çıkışa geçen ekip, deplasmanda oynadığı 7 lig maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Ligde 19 atıp kalesinde ise 15 gol gören sarı lacivertli ekipte takımın yükünü 4 golü bulunan defans oyuncusu 18 yaşında ki Miraç Şimşek ile 5 golü bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik çekiyor.

SULTANSU İNEGÖLSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Sultan Su İnegölspor-Ankaragücü arasında oynanacak olan lig maçı 16 Aralık Salı günü saat 15.00'de İnegöl İlçe stadında başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.